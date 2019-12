Speciální opatření na Mírově, černý kašel mohl za mříže zavléct dozorce

Černý kašel zřejmě zavlekl za mříže podle informací televize Nova jeden z dozorců. Kde se nakazil, není jasné. Nyní je v domácím léčení. "Na pokyny a doporučení krajské hygienické stanice v Olomouci pokračujeme v opatřeních," sdělila mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

"Provádí se důkladný úklid s povrchovou desinfekcí, větrání," popsala ředitelka protiepidemického odboru Růžena Halířová.

Třicítka trestanců stále zůstává v karanténě, týká se to i Petra Kamného, který byl odsouzen na 28 let za vraždu manželky a dcery v Egyptě. I on už nosí roušku, před pár dny měli ale podle informací televize Nova před ústy jen kapesníky. Ale ani rouška přenosu nemoci zabránit nemusí.

Hygienici dále doporučili, aby byla věznice pro návštěvy částečně uzavřena. Lidé, kteří trpí respiračními onemocněními, by se totiž snadno mohli nakazit.

Na Mírově si nyní odpykává trest zhruba 370 vězňů za nejtěžší zločiny. Průměrná délka trestu v této věznici je 12 let.