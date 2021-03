Speciální Výměna: Život na zámku Stropnického a péče o šest dětí

Televize Nova si pro diváky Výměny manželek přichystala speciální díl! Zúčastní se ho bývalý politik Matěj Stropnický se svým partnerem Danielem Krejčíkem. Na toho čeká v druhé rodině šest dětí i s miminkem! Rozhodně se diváci TV Nova mají na co těšit.

Ve Středočeském kraji na zámku Osečany žije herec Dan Krejčík (26) se svým partnerem bývalým politikem Matějem Stropnickým (37). Většinu času se teď ale Matěj věnuje opravě zámku. Žijí spolu 3,5 roku a jejich seznámení bylo prý dost romantické.

Dan s Matějem přiznávají, že záchrana a údržba zámku je náročná a vyžaduje veškerý čas i finance. "K životu na zámku mám jednu poznámku… je to vybydlený starý barák," vtipkují partneři. Snaží se zámeček zrestaurovat a zachránit, musí ale postupovat podle přísných pravidel památkářů. "Je to naše 28 + KK a to je kaple a kryt," dodává Dan.

Tento pár mimořádně oslovila TV Nova, jestli by si Výměnu manželek chtěl vyzkoušet. "Mně přijde zajímavé a ojedinělé, že tento pořad zobrazuje, jak také mimo jiné spousta lidí v této republice žije. Může to být svým způsobem sonda, jak žijí různé sociální skupiny ve společnosti," myslí si Matěj.

A do jaké rodiny se Dan v roli náhradní maminky podívá? Snadné to mít rozhodně nebude, protože pojede do osmičlenné rodiny. Diváci se tak seznámí s Martinou (31), Pavlem (39), Pavlem (14), Martinou (14), Šárkou (10), Adélou (7), Vojtíškem (3) a pětiměsíčním Josífkem z Jablonce nad Nisou.

Martina si do manželství přivedla tři děti, Pavel jedno a spolu mají ještě dva nejmladší chlapce. "Do Výměny jsem nás přihlásila já, protože se Pavel občas chová jako prase a je líný," stěžuje si Martina, které její manžel s domácností moc nepomáhá. "Lítají i hodně ošklivá slova, tak mu pak taky vynadám," dodává.

Podaří se Danovi zapojit do péče o šest dětí i tatínka Pavla a poradí si dva chlapi v domácnosti sami s pětiměsíčním miminkem? A co nová zámecká paní a Matěj, padnou si do noty?

Známá osobnost už se ve Výměně manželek objevila před třemi lety a byl to módní návrhář Osmany Laffita se svým partnerem (psali jsme zde). Laffita se musel postarat v roli náhradní manželky o sedm dětí. Jak se bude dařit Danovi v péči o dětí šest?

