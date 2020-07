Šmírujete nás, zuří lidé! Instagram zapíná kameru, i když o tom nevíte

Společnost Apple opatřila novou verzi operačního systému iOS pro iPhony funkci, která nejspíš mnoha společnostem zavaří. Mobil svého majitele upozorní výstražnou oranžovou tečkou, že některá z používaných aplikací používá kameru. Jako první se na pranýři ocitla sociální síť Instagram.

Nový operační systém sice vychází až na podzim, vývojáři a nadšenci ho ale už teď testují. A zjistili, že právě na instagramu je kamera podle výstrahy spuštěná i ve chvílích, kdy si pouze prohlížejí fotky ostatních. "Jen tak jsem brouzdal instagramem, když v tom mě iPhone upozornil na používání kamery," divil se jeden z uživatelů na twitteru.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R