"Špeky mi nikde nejsou vidět?" Politici se loučí s uplynulým rokem

Obě ministryně ve čtvrtek zavěsily na svůj twitter silvestrovské video s přeřeky a nepovedenými záběry. "Špeky mně nejsou nikde vidět, jo," ptá se ministryně financí. "Jsem úplně vypatlaná," povzdechne po svém přeřeku ministryně práce a sociálních věcí. Lidé reagují na zábavná videa různě.

"Ani na silvestra to není vtipný. Je to neuvěřitelně trapný. Jste obyčejná fiflena, co se umí natřásat akorát před fotografem. Co trochu soudnost, ale to slovo vy neznáte," uvedla paní Lenka. "ŠOK!!! Státní rozpočet skončí se schodkem 370 až 380 mld. Kč" napsal pan Petr.

Další lidé video vítají jako příjemné zpestření posledního dne roku 2020. "Špeky mi nikde nejsou vidět jo? Jen hlava. Musím říct, že mě to opravdu upřímně rozesmálo!" a další sledující souhlasí. "Sympatické, že to zveřejnila i s těma špekama."

S přáním do nového roku přišel i Ivan Bartoš, předseda Pirátů. "Vážnější otázky i ohlédnutí se zpět za rokem 2020 si nechám až na "Nový rok". Co však je mým přáním univerzálním? Abychom my všichni nacházeli nejen v roce 2021 oporu ve svém okolí, mezi přáteli, u svých blízkých a v rodině. Abychom si dokázali vždy navzájem nezištně pomáhat a v časech složitých jeden druhého potěšit a rozesmát..."

Petr Fiala, předseda ODS, už stihl bilancovat uplynulý rok. "Máme za sebou těžký rok. Nikdo z nás nečekal pandemii a nedovedli jsme si představit spoustu věcí, které s tím souvisí. Byl to ale také rok bohatý na události. Kdykoliv to bylo možné, setkával jsem se s vámi. Projel jsem dvakrát celou zemi, viděl jsem spoustu odhodlání, nezištné pomoci, aktivity a naděje."