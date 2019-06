Ráno ČSSD podržela vládu, večer už zvažuje konec svých ministrů

Užší vedení ČSSD se ve čtvrtek sejde a bude řešit budoucnost koaliční vlády. Na schůzce grémia ČSSD seznámí předseda strany Jan Hamáček vedení sociální demokracie s výsledky schůzky s prezidentem Milošem Zemanem ohledně výměny ministra kultury. Grémium by mělo začít jednat ve sněmovně okolo 19. hodiny.

Vláda sice ve čtvrtek brzy ráno ustála pokus opozice o vyslovení nedůvěry, ČSSD si ale budoucností vládního angažmá stále není jistá. Sociální demokraté nejsou spokojeni s tím, že prezident Miloš Zeman stále otálí s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka a se jmenováním Michala Šmardy. Ve hře je i demise sociálnědemokratických ministrů.

Prezident Zeman se s Hamáčkem sešel na Vysočině po půl šesté odpoledne. Po schůzce čeká Hamáčka přesun do Prahy na jednání grémia ČSSD. Schůzka měla začít v 19 hodin ve sněmovně, Hamáček ale přijede později, protože se protáhlo jednání s prezidentem.

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček prozradil pro web iDNES.cz, že strana si na předsednictvu minulý týden stanovila podmínky pro pokračování ve vládě a jednou z ní byla výměna ministra kultury. Jasno má být do konce června, jinak sociální demokraté vládu opustí. To by podle koaliční smlouvy mělo vést k pádu celého kabinetu. Prezident ve čtvrtek řekl, že se nikdy v politice žádným ultimátem neřídil.

Situace kolem ministra kultury málem kabinet položila už při hlasování o nedůvěře, protože sociální demokraté uvažovali, že se připojí k opozici. Vést je k tomu měla úterní schůzka Michala Šmardy s prezidentem, na které Šmarda získal dojem, že jej prezident ministrem nejmenuje.

Sociální demokraté tak dokonce hrozili kompetenční žalobou. Místopředseda Ondřej Veselý uvedl, že o její podání na prezidenta požádá Hamáček premiéra Andreje Babiše, předseda ČSSD ale jeho slova později mírnil. Podle ČTK ale Andrej Babiš ke kompetenční žalobě nevidí důvod. S Janem Hamáčkem se plánuje sejít v pátek. Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chovjka v reakci na Babišova slova podle webu iDNES.cz uvedl, že pokud má ČSSD zbytky hrdosti, nemá cenu ve vládě zůstávat.

Sociální demokraté ale nejsou jednotní. Bývalý statutární místopředseda a šéf jihočeské ČSSD Jiří Zimola napsal ve středu na facebooku, že jihočeská ČSSD, respektive její krajské předsednictvo, v pondělí Staňka podpořilo.

"(Jihočeské krajské předsednictvo) podpořilo na svém pondělním jednání ministra Staňka a jeho boj za transparentní a hospodárné využívání peněz v kultuře a vyzvalo vedení ČSSD, aby jej podrželo ve funkci a neustupovalo tlaku části kulturní fronty a některých jejích tlampačů novinářů," napsal Zimola.

Pro odchod z vlády hlasovalo 10 členů předsednictva ze 41, dalších 10 se hlasování zdrželo.

