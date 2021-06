Spis Babiše dostane nový unijní úřad. Bradáčová: Nemáme jinou možnost

Podezření na dotační podvody, korupci nebo praní špinavých peněz - Úřad evropského veřejného žalobce řeší hospodářskou kriminalitu, která poškozuje unijní finanční zájmy. Funguje od úterý a z Česka už k němu v následujících dnech zamíří první kauzy, mezi nimi zřejmě i ta premiéra Babiše.

"Nevyplynulo to z žádného nového důkazu, ale je to navázáno na vznik nové instituce. Kdyby tu byla už v minulosti, tato kauza by jí připadla hned v počátku. Nemáme jinou možnost, je to dáno nadřazenou příslušností úřadu," vysvětlila pro iRozhlas pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Úřad by měl převzít kauzy, které mají dopad na unijní rozpočet a na kterých státní zastupitelství pracuje od roku 2017. Jen za Česko by to mělo být na šest desítek případů.



Jedním z pracovníků nově zřízeného Úřadu evropského veřejného žalobce je i Čech Petr Klement. "My máme prakticky stejnou pravomoc, jako mají státní zastupitelství v jednotlivých členských státech. Tu přidanou hodnotu tam vidím v lepší mezinárodní spolupráci," vysvětlil.

Už minulý týden Evropská komise schválila usnesení, které může až pozastavit tok unijních peněz do Česka. To už v minulosti premiér Babiš odmítl s tím, že celá kauza jeho střetu zájmů je vykonstruovaná.