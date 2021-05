Spojené státy darují 80 milionů dávek vakcín. Mohly by přijít i do Česka

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že do světa daruje dalších 20 milionů vakcín. Přidají je k už přislíbeným 60 milionům dávkám. Vakcíny by měly opustit Spojené státy koncem června. Washington tak chce pomoci skoncovat s pandemií.

Prezident Joe Biden v pondělí oznámil, že ke slíbeným 60 milionům dávkám od společnosti AstraZeneca, Spojené státy přidají dalších 20 milionů dávek vakcín Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.

"Náš očkovací program vede ve světě a nyní uděláme další krok, abychom pomohli světu," nechal se slyšet prezident Biden při projevu v Bílém domě. Upozornil na to portál The New York Times.

"Žádný oceán není dost velký, žádná zeď není dost velká, aby nás ochránila. Nemoci v okolních zemích nás mohou ohrozit a jsou pro nás rizikem," dodal. Vakcína AstraZeneca není ve Spojených státech schválena. Z toho důvodu Washington už v březnu věnoval čtyři miliony dávek sousednímu Mexiku a Kanadě. Zbylých 60 milionů tak bude přerozdělovat dál.

Zatím není jasné, které země by měly vakcíny obdržet. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že oznámení o konkrétních státech přijde v následujících dnech. Spekuluje se hlavně o Indii, státech Jižní Ameriky, ale také o Evropě.

