Spojené státy i nadále sužují obří požáry, v akci jsou tisíce hasičů

Západ Spojených států dál sužují desítky požárů, které se rozšířily i do nových oblastí, jako například do státu Nevada. Úřady proto začaly s evakuací obyvatel. Největší kalifornská distribuční společnost oznámila, že plánuje do země ukrýt tisíce kilometrů dosud nadzemního elektrického vedení, které požáry často způsobuje.