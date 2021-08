Přesně 526 dní. Tak dlouho už Evropané nesmí cestovat do Spojených států amerických. Ještě před měsícem se zdálo, že se hranice do konce léta otevřou, jenže teď to vypadá, že minimálně do listopadu se to nestane. Z ostatních zemí světa se přitom do Spojených států létá poměrně bez problémů.