Sjednoťme se, vyzývají čeští europoslanci. Chtějí i společný semafor

Někteří poslanci poukazují na chybějící sladěnou metodiku pro sběr a hodnocení počtu nakažených, což podle nich vede k odlišným zdravotním posouzením rizika a omezením ve volném pohybu osob z jiných členských států EU.



"To, co býval Schengen, je teď nepředvídatelná směsice barevně kódovaných koronaplánů. Potřebujeme jednotnou unijní strategii, která bude transparentní a řídit se vědou, a to bez ohledu na naše vnitřní hranice. EU by měla zavést společné regionální semafory, které se budou aktualizovat po týdnech. Občané a firmy potřebují mít jasno,“ píše na svém twitterovém účtu poslanec Evropského parlamentu Guy Verhofstadt.



Potřebné teď tedy bude přijmout stejnou definici pozitivního případu onemocnění Covid-19 a úmrtí v důsledku tohoto onemocnění. Členové EU by měly také vzájemně uznávat výsledky testů ze všech členských zemí a neopakovat uzavření vnitřních hranic, pokud to nebude opravdu nezbytné. Jednotné by mělo být i trvání karantény.