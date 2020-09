Společný nákup vakcíny. Evropské unii jde především o bezpečnost občanů

Klíčová ale bude její bezpečnost, musí být řádně otestovaná. Europoslanci se shodli, že se nesmí pořídit nic, co by ohrozilo občany.



Evropští poslanci z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin diskutovali se zástupci Evropské komise o společné očkovací strategii proti onemocnění Covid-19. Vakcína, kterou sedmadvacítka pro svoje občany objedná, musí být především bezpečná.



Zástupkyně šéfa generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí Sandra Gallina, jež se přípravou na pořízení vakcíny zabývá, s tím souhlasí. “Dobrá vakcína musí především fungovat, být bezpečná a dostupná. Musí mít takové atributy, že projde schvalovacím procesem společného

evropského trhu,” prohlásila Gallina.



Očkovat by se mohlo začít ještě letos



Gallina je přesvědčená, že se v Evropské unii začnou první lidé očkovat už na konci letošního roku. V první polovině roku 2021 by pak mělo proběhnout masivní očkování napříč sedmadvacítkou. A to navzdory tomu, že britská farmaceutická společnost AstraZeneca minulý týden zastavila vývoj svojí vakcíny, kterou už měla Evropská komise předobjednanou.



AstraZeneca měla dodat 400 milionů kusů vakcíny. U jednoho z testovaných dobrovolníků se ale vyskytly nečekané zdravotní problémy, proto se vývoj okamžitě přerušil. Evropská unie na tom ale tratit nebude. "Zatím tam nebyly žádné finanční toky, to znamená Evropské unii nehrozí žádné riziko v tom, že by něco neobdržela, za co by zaplatila," uvedl ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček s tím, že přibližně dalších pět vědeckých týmů míří ve vývoji očkování ke zdárnému konci.



Svoji vakcínu proti koronaviru už údajně začalo distribuovat Rusko. Panují však pochybnosti o její bezpečnosti, otestovali ji totiž na méně než stovce lidí.



Jednání o vakcíně pokračují



Britská společnost nebyla jediná, se kterou Evropská komise o pořízení vakcíny jednala. “Jednání byla skutečně obtížná,” přiznala Gallina. Všechno se ale podřídilo tomu, aby vyvíjené očkování nebylo pro evropské občany hrozbou. Podle Galliny budou veškerou zodpovědnost nést výrobci vakcíny. Jestliže se stane něco v rozporu se smlouvou, čekal by je soud.



Vakcína je pravděpodobně jediným prostředkem, jak nadobro zastavit pandemii. Evropská komise proto navrhla další celounijní očkovací strategii proti Covid-19, aby předešla nežádoucím zmatkům.



Evropský parlament na 22. září svolal veřejné setkání se zástupci předních farmaceutických společností v Bruselu. Ti budou debatovat s poslanci i odbornou veřejností o tom, jak vakcínu co nejrychleji dostat mezi občany tak, aby se skutečně mohlo začít očkovat ještě letos.