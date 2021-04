Spoluzakladatelka hnutí Black Lives Matter má domy za milióny dolarů

Black Lives Matter (BLM) vzniklo ve Spojených státech v roce 2013 na protest proti policejní brutalitě a rasismu vůči černochům. Z poslední doby je známé zejména z protestů po smrti George Floyda, kterému policista klečel při zatýkání přes devět minut na krku.

Cullorsová, jež sama sebe označuje za fundovanou marxistku, vlastní podle deníku New York Post v Los Angeles a okolí čtyři luxusní domy, které koupila za více než tři milióny dolarů (přes 65 miliónů Kč). Posledním přírůstek z minulého měsíce je dům poblíž Malibu za 1,4 milióny dolarů.

Nedávno si pak byla prohlédnout nemovitost na Bahamách v exkluzívní letovisku, kde mají své domy Justin Timberlake či Tiger Woods a kde se ceny pohybují mezi pěti až 20 milióny dolarů.

“Marxistka“ Cullorsová podle webu The Epoch Times tvrdí, že to není v rozporu s její ideologií. Řekla, že svůj život věnuje podpoře černochů, a to včetně a zejména členů své rodiny. A stejně jako mnoho černých lidí do své rodiny investuje, a rozhodla se pro tento způsob.

Nadace BLM, jejíž je Cullorsová výkonnou ředitelkou, vydala prohlášení, že dotyčná svou funkci vykonává zdarma jako dobrovolnice. V dřívějších letech od založení hnutí do roku 2019 obdržela celkem 120 tisíc dolarů na náklady spojené s funkcí mluvčí a na politicko-vzdělávací činnost. Nadace zdůraznila, že ze zákona nemůže financovat soukromé aktivity zaměstnancům ani dobrovolníkům.

Patrisse Cullorsová podle The Epoch Times loni podepsala několikaletou smlouvu na programování s velkou televizní společností.

Článek o New York Post o nákupech nemovitostí spoluzakladatelkou Black Lives Matter vzápětí zablokoval svým uživatelům Facebook, stejně jako obdobné pojednání o jejím “mnohamiliónovém impériu“ v bulvárním Daily Mail. Sociální síť to zdůvodnila ochranou osobních údajů. Kritici však namítají, že se hnutí stalo chráněnou „posvátnou krávou“, proti které se na sociálních sítích nesmí napsat nic zpochybňujícího.

