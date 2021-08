Spor Kiwi vs. Ryanair řešil i Ústavní soud. Lidé se stále bojí o své letenky

Český portál Kiwi.com a irská letecká společnost Ryanair se dostaly do sporu kvůli údajně falešným palubním lístkům. Nyní se Ústavní soud zabýval druhým třecím bodem, a to údajnými nesprávnými údaji a nepředáváním informací. Redakci TN.cz se mezitím ozvala další vyděšená cestovatelka, která vůbec neví, zda bude moci odletět.

Kvůli údajně falešným palubním lístkům vydaných Kiwi.com nechtěl Ryanair pouštět na palubu některé cestující. Vstup do letadel podmiňoval palubním lístkem vydaný Ryanairem, který se měl lišit od palubního lístku vydaného portálem Kiwi.



Z toho má obavu i paní Daniela Maláková, která nyní žije v Rakousku. Letenky na let Ryanair pořizovala právě přes Kiwi.com. "Chystám se letět v pondělí z Vídně do Atén. Po tom všem, co jsem slyšela, mám strach, že neodletím. Za letenky jsem dala 230 eur (asi 5900 korun, pozn. red.)," popsala Maláková.



Kiwi.com se snaží celou situaci uklidnit. "Celou dobu to monitorujeme a můžeme potvrdit, že doposud nemáme informaci od zákazníků, že by čelili nějakým problémům s onboardingem (nástupem na palubu). Budeme to nadále monitorovat, pokud by se něco stalo, tak bychom to řešili," řekla TN.cz mluvčí cestovního portálu Nina Černá.



Redakce TN.cz oslovila také Ryanair. Od společnosti ovšem přišel zatím jen automaticky generovaný mail s informací, že na vyřízení požadavku se pracuje.

Stížnost k Ústavnímu soudu



Další část sporu mezi Kiwi.com a Ryanairem se dostala i před Ústavní soud. Ryanair totiž po soudech nižší instance požadoval vydání předběžného opatření vůči Kiwi. Podle irské společnosti totiž český portál nesprávně informuje své zákazníky o tom, že pokud nepředají Ryanairu údaje k on-line odbavení do 24 hodin před odletem, musí se odbavit za vysoký poplatek na letišti.



Kiwi prý dále nepředává některé údaje o cestujících jako jsou e-mailové adresy, adresy bydliště a identifikace platebních karet, a Ryanair tak nemůže přímo kontaktovat cestující a vracet peníze přímo na jejich účet.



Krajský soud v Brně irské společnosti vyhověl, stejně tak jako následně Vrchní soud v Olomouci. Český portál proto podal stížnost k Ústavnímu soudu.



"Ústavní soud napadené předběžné opatření zrušil. Obecné soudy totiž zasáhly do základních práv stěžovatelky (Kiwi, pozn. red.), a to do jejího práva na svobodu projevu a práva podnikat, aniž by se dostatečně zabývaly tím, zda jejich zásah byl přiměřený," uvedl Ústavní soud. Rozhodnutí zveřejnil v pátek.