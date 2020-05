Pražská zastupitelka míří za "vidláky" ze Slavičína, veze dýmku míru!

Mezi pražským primátorem a předsedkyní zastupitelského klubu ODS už to dlouho jiskří. Zatím nejvyhrocenější incident se odehrál na posledním zastupitelstvu krátce před půlnocí. Udženija se dle svých slov zastala kolegyně a bezděky potáhla z elektronické cigarety, za což ji primátor pokáral slovy: "Tady nejste na Balkáně."



"Paní Udženija se chovala na zastupitelstvu nevhodně, vmísila se do rozhovoru, který se jí netýkal," vysvětlil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Předsedkyně zastupitelského klubu Alexandra Udženija na to následně zareagovala: "Kdyby mi to řekl normálně, tak se omluvím a jdeme dál, ale on se mi vnesl do obličeje a řekl, že takhle se můžu chovat na Balkáně."



Zmínka o Balkánu zastupitelku se srbským původem a chorvatským manželem vytočila a do primátora se pustila. "Použila jsem jedno takové pestřejší slovo, že je hovado, za ten slovník se omlouvám. Taky se omlouvám za to, že jsem řekla, že je vidlák ze Slavičína, ale ne jemu," dodala Udženija. Hřib se ale za svůj původ nestydí. "Já myslím, že za svůj původ se nikdo nemusí stydět, ale když někdo kouří na zastupitelstvu, je to neomalenost," konstatoval Hřib.



Někteří zastupitelé ale primátorův výrok považují za xenofobní. "Kdybych já řekl větu, že tady nejsme v Africe a komunikoval tímto nepřijatelným způsobem s Dominikem Ferim, dokážete si představit, co by to spustilo za bengál," reagoval zastupitel hlavního města Prahy Patrik Nacher (za ANO). K situaci se vyjádřil také náměstek primátora Prahy Adam Scheinherr (Praha sobě): "Já všechny respektuju, dokážu se s nimi bavit, tak ať to zkusí taky."



Výrok zastupitelky se obyvatel Slavičína na Zlínsku nejprve dotknul, pak to ale vzali s humorem. Výraz "vidlák ze Slavičína" se už objevil na propagačních hrnečcích, magnetech nebo tričkách. Zastupitelka se přesto do Slavičína v půlce června vypraví, aby se osobně omluvila. "Já jsem nechala pro pana starostu vyrobit dýmku míru a chci mu ji osobně dát, aby se už na mě nezlobil," oznámila Udženija.



"Určitě ji přijmu, já mám rád legraci. Budu rád, když se u nás přesvědčí, že nejsme žádní vidláci," sdělil starosta Slavičína Tomáš Chmela. Hřib komentuje situaci také s humorem. "Na dálném východě naší země skutečně žije celá řada šikovných a inteligentních lidí," rýpnul si Hřib.



Alexandra Udženija už v minulosti svému kolegovi na zastupitelstvu facku skutečně vrazila, a to Danu Richterovi, když se do místostarostky Prahy 2 navážel tak vulgárně, že musela být vypípána téměř minuta záznamu jednání. "Já se vždycky dostanu do sporu s jiným mužem kvůli nějaké kolegyni, že někoho bráním. Je to silnější než já," přiznala Udženija.

Primátor Hřib i zastupitelka Udženija ale tvrdí, že svůj mimořádný vztah dál hrotit nebudou, a že příště už se ani na Balkán, ani k vidlím do Slavičína nepošlou.