Spor o další nouzový stav: Čtenáři TN.cz posílají vládě jasný vzkaz!

Tisíce lidí hlasovaly v anketě o nouzovém stavu. Sněmovna nesouhlasila s jeho prodloužením, skončí tak v neděli 14. února. Vláda si ale pohrává s myšlenkou, že by po žádosti hejtmanů vyhlásila stav nouze znovu. Nemuselo by to ale být v souladu s českými zákony. Co si přejí čtenáři TN.cz?