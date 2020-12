Spor o daně není u konce. Kraje a obce se bojí velké díry v rozpočtu

Obce a kraje si na daňový balíček stěžovaly nejvíc, znamenal by pro ně totiž obrovskou díru do rozpočtů. Jejich problém prý ale nevyřeší ani pozměňovací návrh senátorů, kteří ho s ním vrátili do Poslanecké sněmovny. Ta bude muset dořešit jeho definitivní podobu.