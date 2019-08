Spor o hraboše a jed trvá! Takhle problém vidí obyčejní zemědělci

Plošné používání jedu proti hrabošům - ano, nebo ne? Tak tato otázka stále vzbuzuje vášnivé debaty. Zatímco ochránci zvířat proti používání jedu Stutox protestují, někteří zemědělci naopak tvrdí, že si bez něj s hraboši v polích neporadí. Další říkají, že už je na plošnou aplikaci stejně pozdě a jed by mohl opravdu zasáhnout ve velkém spíš jiná zvířata.

Zemědělci se v posledních měsících potýkají se škůdci, kteří zaplavili jejich pole. Karel Bednář, který hospodaří na jihu Čech, má jasno. Házet jed přímo do nor, kterých jsou na polích stovky, je neproveditelné. "Bezpodmínečně je nutné použít chemický prostředek na likvidaci, a to plošnou formou," prohlásil předseda představenstva Zemědělského družstva Pluhův Žďár.

Václav Koutný z Olomoucka sice se svým kolegou z oboru souhlasí, nicméně podle něj už je na takové řešení pozdě. "Pokud bychom tyto granule podle té výjimky aplikovali teď, když už je po sklizni, bude to mít zejména negativní efekt, bude to přístupné pro ptactvo i jinou zvěř," uvedl Koutný.

Podle Davida Smetany z Hradce Králové, který je pro plošnou aplikaci, zemědělci s jedem budou muset zacházet šetrně. "Ten přípravek stojí velké množství peněz a určitě tím nebudou šeredit a nebudou dělat aplikace zbytečně. Vím, ze své vlastní zkušenosti, že ti hraboši jsou velké zlo," řekl Smetana.

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo zatím 20 žádostí o povolení na plošné využití přípravku. Resort životního prostředí se ale takového nasazení Stutoxu II obává. Podle něj se dá s hraboši úspěšně bojovat i jinak. "Říká se tomu integrovaná ochrana, to jsou agrotechnická opatření, včetně hluboké orby, pestřejší postupy a tak dál," vysvětlil náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

"Když budete mechanicky zpracovávat půdu do nějakých 20, 30 centimetrů, tak ty myši stejně nezničíte. Vím o případech, kdy se díváte na pole, když se orá a ty myši před vámi běží," nesouhlasí Bednář.

"Pokud toho hraboše nezlikvidujeme a zemědělci vysejí ozimy, to znamená, zasejí pšenici na pole, tak nám hraboši ty ozimy sežerou a příští rok nebude žádná úroda na polích," varuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.

Podle zemědělského svazu mohou způsobit hraboši škody za víc než miliardu korun. Debata odborníků má pokračovat v pondělí.