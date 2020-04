Spor o jed proti hrabošům pokračuje! "Otráví i domácí zvíře," tvrdí senátoři

Kontroverzní přípravek Stutox II se sice nemůže používat plošně, zemědělci ale mohou dostat ze zákazu výjimku. Rozhazovat se může na pozemcích, kde se hraboši přemnoží pětinásobně nad práh škodlivosti pro konkrétní plodinu.

Skupina 12 senátorů teď žádá Ústavní soud, aby zrušil nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚS), které to povoluje. Jedovatá látka se podle nich může snadno dostat i do těla jiných zvířat - ať už přes otráveného hraboše, nebo přímo. Zelení zároveň spustili petici za "krajinu bez jedů".

"Pokud je používán plošným rozhazováním na povrch volně přístupných zemědělských pozemků, hrozí bezprostřední nebezpečí hromadných neúmyslných otrav volně žijících živočichů i domácích zvířat," prohlásil senátor za Stranu zelených Petr Orel.

Jako příklad senátoři uvedli případy z loňského srpna, kdy na Brněnsku uhynuli zajíci a bažanti, na Opavsku pak dva čápi bílí, u kterých testy prokázaly jedovatou látku. Podle ekologů tak hrozí výrazný výpadek v potravním řetězci, kvůli kterému by se příroda dostala do ještě větší nerovnováhy.

Podle ministerstva zemědělství je ale riziko, že Stutox II zabije například psa, opravdu mizivá. Povolená dávka je maximálně pět granulí na metr čtvereční, ty navíc nesmí být v hromádkách a záměrně páchnou. Aplikovat je může jen odborník a zemědělec musí uhynulé hraboše likvidovat alespoň jednou denně.

"Povrchová aplikace přípravku Stutox byla dlouhé roky povolena a praktikována, a to až do roku 2015, přičemž nebyly oznámeny případy otravy dravců ani sov," uvedlo ministerstvo. Aby jed otrávil psa, musel by podle resortu pozřít až 16 až 32 granulí, záleží na velikosti.

Podle senátorů má ale ÚKZÚS příliš velkou pravomoc, protože každý případ posuzuje individuálně, ale ne na základě zákonných kritérié. Neexistuje podle nich žádný právní předpis, který by specifikoval "práh škodlivosti" hrabošů na pozemku. "Díky tomu považujeme nařízení nezákonné jako celek," dodal Orel.

