Spor o parkování skončil rvačkou a vypuštěnými koly. Zasahovala policie

Parkování v Praze je mnohdy jen pro otrlé a řidiči stále častěji hledají alternativní způsob, jak se vyhnout "modrému zlu". Starší muž v pražských Dejvicích si chtěl ve čtvrtek odskočit do banky. Své auto nechal zaparkované ve druhé řadě za dalšími stojícími vozy. Pár, kterému patřilo jedno ze zablokovaných vozidel, se okamžitě začal mstít.

Pár, který muž mířící do banky zablokoval, spěchal na letiště a cizí auto bránící odjezdu ho vytočilo. Zatímco muž zavolal na linku 156, žena auto obešla a povolila ventily u pneumatik. Pracovníci banky "parkovacího hříšníka" upozornili, že mu někdo nejspíš poškozuje auto a chlapík tak okamžitě vyrazil ven, aby svůj vůz bránil.

Když dorazili strážníci, létaly už vzduchem pěsti. "Potyčku hlídka okamžitě ukončila a začala zjišťovat, co se vlastně stalo. Poté, co byl majitel špatně parkujícího auta upozorněn ostrahou banky na to, že mu někdo poškozuje vozidlo, vyšel ven a ihned začala slovní přestřelka. Dále uvedl, že při incidentu ztratil brýle a že má podezření, že mu je vzala přítomná žena," informuje na svém facebookovém účtu pražská policie.

Muž si ze souboje s dvojicí odnesl odřeninu pod okem, 55letá žena a její 56letý muž popřeli, že by s jeho autem cokoli prováděli. Dle jejich slov útočil majitel špatně zaparkovaného vozu. Přivolaní policisté v jednání trojice podezření na spáchání trestného činu nespatřovali, takže celou záležitost uzavřeli městští strážníci pokutou 200 korun za špatné parkování.

Během diskuze si jeden ze strážníků všiml, jak žena upustila na zem brýle, které předtím zřejmě sebrala "soupeři" při bitce. Ty se snažila nenápadně kopnout pod jedno ze zaparkovaných vozidel. Naštěstí pro majitele brýle nijak nepoškodila. Strážníci přestupek proti občanskému soužití oznámili správnímu orgánu.