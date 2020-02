Spor o silnici. Načerno fungovala 10 let, firma teď hrozí jejím odstraněním

Velký spor úřadů o silnici postavenou načerno zlobí obyvatele České Lípy. Za deset let si na ni zvykli. Teď hrozí, že kvůli vyhrocenému sporu mezi radnicí a firmou, která ji před deseti lety postavila, o ni přijdou. Firma avizovala, že když nebude zkolaudovaná, silnici rozebere.

Silnici vybudovala soukromá firma. Pozemek pod ní patří ale českolipské radnici. Deset let tudy lidé jezdili, teď je ale silnice zavřená. Pohodlí tak lidé vyměnili za čekání v kolonách. Na průtahu městem je čeká několik světelných křižovatek.

Firmě, která silnici zbudovala, radnice pozemek pronajala před deseti lety. Komunikace ale není dodnes zkolaudovaná a úřady tvrdí, že jde o černou stavbu. "Probíhá právě v tuto chvíli správní řízení, protože ty kroky, které tam firma učinila, jsou nelegální," potvrdila mluvčí města Česká Lípa Kristýna Kňákal Brožová.

"V současné době se nebudeme k situaci v České Lípě vyjadřovat," dodal Karel Schön, mluvčí JTH.

Obyvatelé České Lípy jsou rozzlobení. Nechápou, že úřady a instituce nejsou schopné problém, který se táhne tak dlouho, vyřešit.

Nájemní smlouva končí právě dnes. Firma varovala, že silnici odstraní. Bagr a část rozebraného chodníku na místě naznačují, že to může myslet vážně. "Co bude dál? To se uvidí po víkendu," potvrdila mluvčí města.

Radost ze zrušení silnice ve městě ale přece jenom někdo má. Jsou to lidé z paneláků, okolo kterých zkratka vede. "Ať ta silnice jde pryč, budeme tady mít aspoň klid," těší se jeden z místních obyvatel.