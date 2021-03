Spor o školu vygradoval! Město dosáhlo svého, nepomohla ani petice

V případě sporu o Základní školu v Mikulášovicích padlo důležité rozhodnutí. Zastupitelé města odhlasovali její splynutí s tamní mateřskou školou. Město díky tomu bude moct žádat o vyšší dotace, díky kterým by se škola mohla dočkat i modernizace. Na post ředitelky bude vyhlášeno nové výběrové řízení, což se nelíbí nejen zástupcům školy, ale i některým rodičům.

Ve středu se v Mikulášovicích sešli zastupitelé města, aby prodiskutovali splynutí tamní mateřské a základní školy. Nedávno už odhlasovali sloučení obou školských zařízení, město se ale rozhodlo, že výhodnější bude nechat obě organizace zaniknout a sloučit je pod jednu velkou.

"V praxi to bude fungovat tak, že bude jeden ekonomický subjekt, který bude mít jednoho ředitele, jedno vedení a bude fungovat v objektech, které fungují dodneška," vysvětlila už dříve TN.cz starostka města Miluše Trojanová. Ta si od splynutí slibuje zejména to, že bude možné žádat o vyšší dotace. Navíc si školka se školou budou mezi sebou moct v případě potřeby vypůjčovat zaměstnance. Další výhodu pak starostka vidí zejména v tom, že může dojít k modernizaci, která by škole prospěla.

"Každá organizace pracuje naprosto v pořádku. Nechápu, proč bychom se měli spojovat,“ ohradila se proti záměru města ředitelka základní školy Dagmar Kalousková. A podobně se vyjádřila i ředitelka mateřské školy. "Konkrétně naše zařízení bylo vždy ze strany vedení města (starostky a místostarosty) chváleno, že je na velmi vysoké úrovni a že je chloubou našeho města... Celé odůvodnění města mi tedy nedává žádný smysl. Je tudíž zcela evidentní, že záměr sloučení ZŠ a MŠ je účelový," sdělila Kristina Klingerová.

Narážela tak zejména na chystanou změnu na postu ředitele. Po splynutí bude vybrán pouze jeden - a to na základě výběrového řízení. Kalousková je přesvědčená, že ji chce starostka tímto krokem zdiskreditovat kvůli konfliktům z minulosti. Důkazem podle ní má být i to, že zastupitelka města tajně sledovala online výuku.

Trojanová se vůči obvinění ohradila. "Pro učitele ani ředitelku to nemá za následek ztrátu zaměstnání. Paní ředitelka se stane paní učitelkou a do výběrového řízení se může normálně přihlásit," sdělila.

Nepomohla ani petice

S rozhodnutím nechat školku a školu splynout nesouhlasí ani někteří rodiče. Vznikla proto petice, pod kterou se podepsalo přes 300 lidí. Ani sesbírané podpisy ale zastupitele od původního záměru neodradily, splynutí školky se školou odhlasovali.

"Paní starostka řekla, že k petici se vyjádří až v dalších dnech. Na protesty rodičů nebyl brán zřetel ani z řad koaličních zastupitelů,“ postěžovala si ředitelka mateřské školy Kristina Klingerová. "Dosavadní systém byl vyhovující,“ dodala s tím, že se neobjevila jediná námitka, která by naznačovala, že by školka potřebovala modernizaci.

"Jsme z toho zklamaní. Mohli jsme my i rodiče říct cokoliv, nemělo to žádný význam. Očekávala jsem to,“ okomentovala rozhodnutí zastupitelstva TN.cz ředitelka základní školy Dagmar Kalousková.

Účast na zasedání byla neobvykle hojná. Dorazily desítky lidí z řad rodičů i učitelů. Starostka Miluše Trojanová sdělila, že zastupitelé dali prostor pro případné dotazy, padlo ale rozhodnutí a k 30. červnu obě školská zařízení oficiálně zaniknou.

Podívejte se na reportáž: