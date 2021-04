Spor o teplo se na jihu Čech vyhrotil, po krachu jednání míří k soudu

Strakonice dál řeší spor o dodávky tepla na jedno z tamních sídlišť. Město se mělo dohodnout se soukromým dodavatelem do konce tohoto pracovního týdne. Tříměsíční jednání ale skončilo bez výsledku. Strakonická teplárna chce proto do podzimu k sídlišti postavit vlastní teplovod.

Spor o nezaplacené dodávky tepla do dvou set padesáti bytů na sídlišti Šumavská vygradoval v polovině ledna, kdy strakonická teplárna kohouty s teplou vodou na několik hodin uzavřela.

"Tam nešlo o to týrat lidi, nebo je nějakým způsobem nechat prochladnout. Ale spíš upozornit na to, že teplárna je skutečný výrobce," řekl k tomu tehdy strakonický starosta Břetislav Hrdlička (SV).

Městská teplárna k tomuto kroku přistoupila poté, co nedostala zaplaceno od soukromého distributora. Majitel firmy se hájil tím, že naopak teplárna dluží peníze jemu. "Teplárna dluží naší společnosti 14,5 milionu korun. Využívá naše tepelné hospodářství," bránil se jednatel společnosti Energo Strakonice Roman Němeček.

Spor řešil ve Strakonicích Energetický regulační úřad i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Obě strany se měly dohodnout do 16. dubna, tedy do tohoto pátku. Společnou řeč ale nenašly. Teplárna se proto rozhodla soukromého dodavatele obejít a postavit k sídlišti vlastní teplovod. Jenže některé pozemky, přes které by měl vést, patří právě soukromému dodavateli. A na tom může vše ztroskotat.

Obě strany na sebe navíc podaly žalobu. Sporem se tak bude zabývat soud.

