Spor o změnu času pokračuje: Jaký chtějí lidé ve vašem kraji? PŘEHLED

Od chvíle, kdy Evropská komise navrhla zrušit střídání letního a "zimního" času, vedou odborníci i veřejnost spor o to, který z nich by měl zůstat. Zatímco lékaři, ekonomové i další experti prosazují spíše standardní středoevropský čas, většina Čechů by si zvolila ten letní.

Střídání času přitom vadí 57,7 % respondentů. Kolonku "velmi mi to vadí" zaškrtávali především lidé starší 54 let (40,6 % z nich) a také obyvatelé Moravskoslezského kraje (39 %). Odpověď "vůbec mi to nevadí" volili nejčastěji Pražané (25 % z nich) a mladší lidé (18 - 26 let, 24,8 %).

Jak se liší názory lidí na změnu času na základě kraje nebo vzdělání, se dozvíte v galerii na konci článku.

Zdravotní potíže kvůli střídání času přitom pravidelně mívá jen 13,4 % dotázaných, výjimečně pak 19 % z nich. Drtivá většina lidí (60,8 %) žádné zdravotní problémy nemá.

Pro letní čas se vyjádřilo 64,7 % respondentů. Mezi jejich nejčastější argumenty patřilo to, že si mohou užít delší světlé části dne, ať už v letních měsících, či po celý rok, a mají tak více času na sportování nebo další aktivity po práci.

Téměř 21 % lidí pak stále věří tomu, že letní čas znamená energetické úspory. Ty jsou přitom podle ekonoma Lukáše Kovandy naprosto zanedbatelné - úspora elektřiny činí 0,06 %. "Vyjádřeno v penězích, toto číslo představuje úsporu 50 milionů korun, což je jedna tisícina tuzemského HDP," uvedl.

Jaký čas by lidé chtěli zavést celoročně, jsme se ptali i v anketě:

Pro "zimní" čas v dotazníku hlasovalo zbývajících 35,3 % lidí. Nejvíce jim na něm vyhovuje to, že se ráno za světla příjemněji vstává a večer za tmy zase lépe usíná. Odvolávali se také na děti, které nemusí po tmě chodit do školy ani poté domů. Velkým důvodem pro "zimní" čas je to, že je "přirozený".

Výzkum agentury Ipsos pro Huawei probíhal v říjnu 2019 na reprezentativním vzorku populace ve věku 18 až 65 let. Lidé odpovídali v online dotazníku, celkem se průzkumu zúčastnilo 2097 respondentů.