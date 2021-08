Policie v Brně zasahovala v kostele. Zabarikádoval se tam kněz

Stačilo, aby kněz Jozef Fejsak napsal na sociální sítě, že potřebuje pomoc, a kostel okamžitě oblehly zástupy jeho věrných. Před kostelem se shromáždilo několik desítek věřících, kteří přišli svého faráře podpořit. Kněz byl zabarikádovaný uvnitř a odmítal otevřít dveře, dokud se nedohodne s biskupem.

Spor začal už před několika měsíci, biskup Izaiáš oblíbeného kněze Jozefa odvolal a rozhodl se chrám převzít pod vlastní správu. Věřící se ale postavili proti biskupovi.

"Farář to tady budoval 40 let, celé to opravil, je to všechno jeho práce, tady dřív chodili tři lidi na mši. Diecéze se snaží převzít kostel a předat ho jinému faráři," vysvětlil jeden z věřících.

Biskup narazil na tvrdý odpor a nechal proto odřezat zámky. Věřící si ale pořídili náhradní a kněz se rozhodl bránit svatostánek vlastním tělem. "Přišli ráno měnit zámek a nahlásili policii, že se někdo vloupal do kostela, což nebyla pravda," uvedl kněz Jozef Fejsak. "Otec Jozef je ochoten vyjít ven pokud dojde ke smíru," říkal jeho tajemník.

Biskup se několik hodin marně snažil vyjednat dohodu za asistence policie. Bojovně naladění farníci na žádný kompromis přistoupit nechtěli. Nakonec i s doprovodem nasedl do auta a z místa odjel. Obě strany se nakonec dohodly, že klíče od kostela předají notáři a o sporu rozhodne církev na zasedání takzvaného posvátného synodu.