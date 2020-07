Sporťák se srazil s oktávií, zemřel generál. Obžalovaný řidič promluvil!

Za zdmi pardubického bytu ve čtvrti Trnová žije muž, který je obžalovaný ze smrti generála. Tvrdí, že v osudný den skutečně prudce šlapal na plyn. "Nepřiměřeně daný situaci," odpověděl Vojtěch Chaura na dotaz reportéra televize Nova, jestli jel rychle.



Ukázaly to prý i znalecké posudky. Obžalovaný bydlí podle místních na této adrese jen několik měsíců a někteří lidé mu nehodu nemohou zapomenout.



Podle informací televize Nova se čas od času na jeho schránce objevují hanlivé nápisy. Naposledy to prý bylo slovo vrah.



Žaloba je u soudu. Muži hrozí šest let vězení za dva trestné činy, a to usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví. Hlavní líčení ještě nemá konkrétní datum. Začne patrně ale ještě letos. "Pracuje se na tom. Teď to přijde. Bude to řešeno," řekl Chaura.



Loni 21. září nadupaný oranžový mustang s Chaurou za volantem smetl v protisměru posádku ve škodovce. Brigádní generál Milan Jakubů zemřel na místě. O několik dní později měl v Jihlavě pohřeb s vojenskými poctami.



Rozloučit se s ním přišlo 500 lidí včetně vojenských špiček. "Byl to můj dlouholetý zástupce, takže mě to moc zasáhlo," uvedl velitel vojenského zpravodajství Jan Beroun.



Generálova manželka skončila s těžkým zraněním v nemocnici. S Chaurou jel na sedadle spolujezdce i 12letý chlapec. Jen na sporťáku byla škoda milion korun.



Hazardní jízda byla pro Chauru normální nejen během závodů, ale i v běžném provozu. Tady třeba ukazuje tachometr na obyčejné silnici 160 kilometrů v hodině. Ukazuje se, že Chaura si z dopravních předpisů nic nedělal ani před nehodou. Nechal se třeba natočit, jak se svým malým synem jede po železničních kolejích.



Podívejte se na reportáž televize Nova o tragické nehodě: