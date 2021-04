Změna pro sportovce! Při tréninku se zkrátí rozestupy mezi skupinkami

V sobotu se společně sešli zástupci sportu a ministerstva zdravotnictví, aby projednali další možné rozvolnění opatření v rámci sportování. Nově bude od 24. dubna vzdálenost mezi skupinkami zkrácena z 10 metrů na 6.

"S ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem jsme se domluvili, že součástí další vlny uvolňování bude i sport, a to minimálně co se týká rozestupů. Věřím, že epidemiologická situace dovolí i další kroky. V úterý budeme dopracovávat s náměstkem ministra Restart sportu, podle kterého by se rozvolňování řídilo," uvedl šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

eil jsem te s @MilanHnilicka , @JanstaMiroslav, Zd.Ertlem a odbornky z @ZdravkoOnline jak usnadnit sportovcm ivot.V rmci platnho opaten zkrtme vzdlenost mezi skupinami na 6 m a definujeme sportovit. Ve bude platit od 26.4.Probereme to i s MeSES.A jednat budeme dl — Petr Arenberger (@PArenberger) April 17, 2021

Fotbal jeden na jednoho, veslování maximálně ve dvou na jedné lodi, judo místo na tatami v tělocvičně venku. Tak probíhají aktuálně tréninky amatérských sportovců v souladu s vládními opatřeními.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) už v pátek uvedl, že návrat žáků do škol společně se sportem je prý naprostá priorita.

