Sportovci trénují s obřími rozestupy. Lepší než sedět na gauči, říká ministr

Skupiny po dvou, desetimetrové rozestupy a na hřišti maximálně 12 lidí. Takové podmínky teď platí pro venkovní tréninky sportovců. "Těšil jsem se hodně, byla to už opravdu dlouhá pauza. Máme to zatím povolený ve dvojicích, ale snad to bude fajn," svěřil se jeden ze sportovců.

"Sehnal jsem si i megafon, protože mluvit ke dvojici na 60 metrů bude asi opravdu náročný. Jsem zvyklej se zapojovat aktivně do tréninku, což mi pravidla neumožní. Víceméně jsem se nedočetl, jak se jako trenér mám chovat. Je to velká neznámá pro nás všechny a zkusíme se s tím poprat," vyjádřil se trenér Martin Petrgál.

"Už jsme si noc předtím napsali rozdělení dvojic, protože tým se musel rozdělit na dvě party, abychom se sem vešli. Řekli jsme si, kdo v jakém území bude trénovat," prozradila trenérka pozemního hokeje Martina Babická.

Největší problém trenéři spatřují v desetimetrové vzdálenosti, kterou mezi sebou skupiny musí dodržovat. "Deset metrů je obrovská vzdálenost. Fotbal se s tím srovná, těžko se s tím budou srovnávat volejbalisti, baskeťáci a ti na těch menších hřištích," okomentoval pravidlo fotbalový trenér Antonín Plachý.

"Takhle na jedné části hřiště vůbec neslyšeli, co říkám na té druhé, takže by bylo určitě lepší o trošku blíž k sobě jít," myslí si Babická. Trenéři tak museli obcházet skupinky a svým svěřencům dovysvětlovat, co vlastně mají dělat.

I když s určitým omezením, všichni se shodují, že lepší takový trénink, než žádný. "Samotná hra, to je koření všech kolektivních sportů, takže dětem to bude určitě chybět a podle těch pravidel si můžou zahrát maximálně jeden na jednoho," říká Petrgál.

Jak se s nařízením oznámeným v neděli amatérští sportovci poprali, televize Nova ukázala i ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi. "Určitě takhle nějak by to mělo vypadat a vidím, že to ti, kteří dělají trénink, pochopili. Je to hezké. Je to komplikace, ale co můžeme v této situaci dělat. Alternativou je zůstat doma a sedět na gauči," prohlásil ministr.

Podle Víta Rakušana jsou dlouhodobě rozestupy neuhlídatelné:

