Sportovní seriál Kolo pro život má za sebou první závod. Brzy bude další

Kolo pro život je projekt pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Závodit se bude na 15 místech po celé republice. V sobotu se na start postavilo 700 lidí. Na trať ale vyrazili individuálně.

"Tratě jsou k dispozici od 9 do 17 hodin a je na každém, kdy vyrazí. Startovní neboli účastnický balíček jim přišel domů poštou. To znamená, že na akci přijíždí už opravdu jen s tím, co potřebují, což je účastnické číslo, aby jim mohl být nasnímán čas," popsal organizátor Tomáš Pravenec.



Závod se skládá z měřených úseků a takzvaných transferů, na kterých se čas neměří. "Na nejdelší trati, která má 50 kilometrů, jsou čtyři úseky měřené, kde se opravdu závodí. Na kratší trati jsou tři," řekl Pravenec.

Projet se přišly i děti, vyrazit ale musely s dospělými na nejkratší trať o délce 21 kilometrů.

Výsledný čas závodníci obdrží e-mailem a SMS zprávou. Na webových stránkách závodu se pak mohou podívat, jak jsou na tom v porovnání s ostatními. Start a cíl závodu je tak spíše symbolický.



"Jsem nadšený, byla to pro mě taková první závodní intenzitka," popsal jeden z účastníků Pavel Šorf.

Další závod seriálu se pojede už 22. května v Hustopěčích.