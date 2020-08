Sportovní střelec Tomáš Pešek obhájil vítězství v anketě Nejlepší handicapovaný sportovec roku

Na konci července došlo k vyhlášení vítězů tradiční ankety mapující úspěchy českého sportu handicapovaných.



Slavnostní galavečer proběhl v pražském TOP Hotelu v náhradním termínu a z celkového triumfu se stejně jako v loňském roce radoval mistr světa ve sportovní střelbě Tomáš Pešek. Na druhém místě skončila šampionka z prosincové deaflympiády v Itálii sjezdová lyžařka Tereza Kmochová. Bronzové umístění získal snowboardcrossař Tomáš Pazdera.



Sportovec původem z královehradeckého kraje vyhrál v roce 2019 světový šampionát v australském Sydney a také se mu povedlo vystřílet jistotu startovního místa pro Českou republiku na nadcházejících letních paralympijských hrách, které se na přelomu srpna a září 2021 uskuteční japonském Tokiu. Posledním sportovcem, kterému se podařilo v anketě obhájit vítězství z předchozího ročníku, byl legendární cyklista Jiří Ježek, který triumfoval v rámci anket NHSR 2011 a NHSR 2012. Sportovní střelec Tomáš Pešek jej letos úspěšně napodobil.



Druhé místo v rámci slavnostního vyhlášení Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2019 obsadila vítězka ankety z roku 2015 lyžařka Tereza Kmochová, která z italských deaflympijských her v loňském roce přivezla fantastickou sbírku pěti cenných kovů. Čtyři stříbrné medaile a jedno zlato – taková byla vizitka české jedničky v alpském lyžování mezi neslyšícími sportovci. Kmochové se podařilo ovládnout anketu Nejlepšího handicapovaného sportovce roku již dvakrát (kromě ročníku 2015 také o dva ročníky dříve na NHSR 2013).



Bronzovou příčku si vysloužil snowboardista Tomáš Pazdera, který ve své disciplíně snowboardcross zůstává na světové scéně dlouhodobě neporažen. Svěřenec trenéra Marka Jelínka zažil povedené období, když kromě triumfu z deaflympijských her o několik týdnů později oslavil také rozšíření rodiny o prvního potomka. Pazdera se už jednou mezi elitní trojici sportovců v rámci ankety probojoval – na NHSR 2015 se radoval z druhého místa.



Průběh kapacitně omezeného náhradního slavnostního vyhlášení (původní termín konání akce ze dne 10. března překazilo vyhlášení nouzového stavu v České republice) odhalil také pozice ostatních sportovců v TOP 10 na místech od 4. do 10. příčky (viz konečné výsledky NHSR 2019). V kategorii Juniorka roku byla oceněna tělesně handicapovaná plavkyně Vendula Dušková, cena pro Juniora roku připadla neslyšícímu tenistovi Jaroslavu Šmédkovi.



Mezi Objevy roku došlo k vyhlášení bronzového sjezdového lyžaře z deaflympijských her v Itálii Jiřího Hartiga a tenistky Kateřiny Blaščíkové (oba Český svaz neslyšících sportovců). Trenérské ceny si odnesli Pavel David (Český svaz zrakově postižených sportovců), Marek Jelínek (Český svaz neslyšících sportovců), David Lukeš (Český svaz tělesně postižených sportovců), Michaela Řiháčková (Česká federace spastic handicap), Karel Málek (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců) a Alexandra Müller (Český svaz mentálně postižených sportovců). Síň slávy byla letos rozšířena o úspěšného cyklistu Jiřího Boušku.



V rámci výročí založení Českého paralympijského výboru udělila organizace ceny pro nejúspěšnějšího sportovce za jednotlivé svazy (ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSTPS, ČSZPS a ČFSH) za uplynulých 25 let. Oceněni takto byli cyklista Jiří Ježek, plavkyně Ivana Kumpoštová, sjezdová lyžařka Petra Kurková, plavec Martin Kovář, sjezdová lyžařka Kateřina Šromová a atlet a cyklista Roman Musil. Ocenění se rovněž dočkali úspěšní reprezentanti z loňských Global Games v Brisbane a zimních deaflympijských her v Itálii. Dita Anderová, Jiří Hartig, Tereza Kmochová a Tomáš Pazdera převzali z rukou Karla Kováře – náměstka sekce sport Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – ocenění a finanční odměnu.