Spory na Praze 3 vrcholí, radní asi skončí. Telenovela, nechápe opozice

Na zastupitelstvu Prahy 3 mají odvolat bývalou členku pirátské strany - radní Janu Belecovou. Důvodem jsou spory ve straně. Manžel Belecové minulý týden zveřejnil heavymetalový videovzkaz členům Pirátské strany. Opoziční zastupitelé to označili za telenovelu.

Koaliční tragikomedie, další rodinná pirátská krize - tak označují opoziční zastupitelé spor uvnitř pirátského klubu na Praze 3, který má ještě v průběhu úterý vyústit v odvolání radní Jany Belecové.

"Bude to již čtvrtá personální změna za posledních 18 měsíců a dokážete si představit efektivitu práce, když se neustále prohazují funkce," zlobí se zastupitel Petr Venhoda (ANO).

"Dneska to bude určitě napjaté, protože obě strany budou předkládat důkazy a tvrzení a může se to vyhrotit, že ona bude odvolána, nebo že se celá rada dostane do krize, že nebude schopná fungovat," myslí si Alexander Bellu (ODS).

Jana Belecová má být podle jejího manžela, spolupracovníka Pirátů, odvolána, protože si s ní předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 3 Štěpán Štrébl vyřizuje účty. Odvolání prý ale ještě jisté není.

"To, co se teď děje, je zoufalá snaha radní udržet se ve funkci za každou cenu. Belecovi se neštítí uchýlit se i k takovým metodám, jako je vydírání vlastních kolegů," brání se Štrébl.

Zastupitelé se scházejí od 15 hodin a jednání se čeká obzvlášť emotivní.