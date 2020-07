Spotřebiče od Samsungu vám některé sběrné dvory už nevezmou

Pokud za týden přijdete do sběrného dvora s televizí Samsung – nepochodíte. Namísto likvidace dostanete leták, který vám radí, abyste si zavolal do sídla společnosti. Problém nastal ve chvíli, kdy společnost Samsung začala platit likvidační poplatky, které jsou součástí ceny každého nového výrobku, firmě REMA. Společnost Asekol, která likvidaci pro Samsung obstarávala až do konce loňského roku, se rozhodla, že po sedmi měsících likvidace elektrospotřebičů na vlastní náklady, to už nadále dělat nebude.

„Bohužel nadále nejsme schopni financovat tento sběr a rozhodli jsme se k tomu kroku. Budou si muset najít alternativní řešení,“ vysvětluje obchodní ředitel Asekol Daniel Šafář. „Pokud se občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr,“ uvedla mluvčí společnosti Rema. „Dosloužilé spotřebiče značky Samsung tak bude možno bez potíží odevzdat v široké síti sběrných míst,“ říká David Sahula ze společnosti Samsung.

Podle některých starostů ovšem míst, kam bude nově možné televizory a monitory společnosti Samsung odevzdat, bude citelně méně. Informace, kterou starostové obdrželi teprve včera, je rozčílila.

Podle mnohých také hrozí, že kvůli tomu některé spotřebiče skončí v příkopu. Svaz měst a obcí hodlá absurdní situaci se všemi účastněnými řešit.