Spousta slz, žárlivost a špína: Vrátí se Bára domů před koncem Výměny?

Ve středeční Výměně se budete moct seznámit s Kristýnou (29), Jirkou (22) a dvouletou Valerií z Kolína. Na druhé straně poznáte Barču (32), Honzu (27), Damiána (5) a Sebastiána (1,5) z Týnu nad Vltavou.

Tyto dvě rodiny fungují dost rozdílně. V rodině Kristýny se téměř o všechno (včetně malé dcerky) stará Jirka, kdežto v druhé rodině vše obstarává Barča. Ta by chtěla, aby se její muž víc zapojoval, oproti tomu Kristýna se snaží uniknout stereotypu.

Hned první den objevuje Barča v domě Kristýny špínu, pavouky a nějaké brouky za dětskou kuchyňkou. "Chtělo by to tady nejen dezinfekci, ale i deratizaci," říká Bára. Kristýna zase nechává, aby se o hodně věcí staral Barčin Honza.

Jenže Barča se v průběhu Výměny začne bát, jestli se Kristýna dobře stará o její děti… a pak začne i žárlit. Co když mezi Kristýnou a Honzou přeskočí jiskra? "Jirka chodí do práce, stará se o dítě a domácnost, ona chodí na brigádu do kasina. Já si myslím, že někoho má," soudí Bára. A Kristýna se mezitím rozpovídá o nevěře, kterou si prošel její vztah s Jirkou.

Anketa Která z rodin má podle vás lepší režim? Rodina Kristýny 59 65 hlasů Rodina Barči 41 46 hlasů Hlasovalo 111 lidí.

Na druhé straně si Kristýna myslí, že Bára by měla chodit na brigádu stejně jako ona. "Já jí nebudu říkat, aby chodila do práce. Peníze jsou důležité, ale ne tolik, aby se práce upřednostňovala před dětmi," myslí si Honza.

Po pár dnech je Kristýna u Báry doma znuděná. "Mají nudný život, Honza je nudný. Všechno se točí kolem dětí, a pak nezbývá čas na to ostatní," kritizuje Kristýna. Barči se oproti tomu stýská po rodině tak moc, že vytáhne fotky a u nich jí tečou slzy proudem. "Musím Honzovi víc říkat, že ho miluju. Strašně mi chybí on i děti. Nikdy jsem bez nich nebyla," otírá si slzy Barča.

Co všechno se ještě stane? Má se Bára čeho bát mezi Kristýnou a jejím Honzou? A vydrží to Bára ve Výměně až do konce? To vše zjistíte už dnes večer ve 20:20 na TV Nova nebo už nyní na portálu Voyo. Po Výměně najdete na Nova Plus bonusová videa.