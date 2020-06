Spouští se ošetřovné za květen, OSVČ mohou dostat až 500 korun za den

Od pátku mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o ošetřovné za květen. Při splnění stanovených podmínek mohou lidé dostat pomoc ve výši 500 korun za den. Žádosti úřady přijímají až do 10. července.

Ministerstvo průmyslu (MPO) a obchodu v rámci 3. výzvy spouští "ošetřovné" za květen. To je určené lidem, kteří po uzavření škol či sociálních zařízení kvůli koronaviru nemohou kvůli péči o dítě či handicapovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní.

O ošetřovné se žádá prostřednictvím on-line formuláře, který je na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Ošetřovné pro OSVČ pokračuje až do konce června, a to i navzdory tomu, že většina škol a školek v minulých týdnech obnovila provoz. K žádosti se nepřikládá žádná příloha, jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/handicapovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí,“sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vyplněná žádost se posílá přímo na ministerstvo, žádatel může využít datovou schránku, elektronický podpis nebo může vytištěnou žádost poslat poštou, nejlépe doporučeně.

MPO dosud přijalo celkem 130 tisíc žádostí o ošetřovné OSVČ. Z toho 108 tisíc schválilo a jen 9 tisíc zamítlo. Ministerstvo v rámci ošetřovného vyplatilo už 1 miliardu korun.