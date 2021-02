Spoutané dívce (9) nastříkali policisté do obličeje pepřák! Chci tátu, křičela

Do obličeje spoutané devítileté dívky nastříkali američtí policisté pepřový sprej, když se ji snažili dostat do policejního auta. Dívka prý vykřikovala, že chce zabít sebe i svou matku. Použití spreje ale odsoudila tamní policejní náčelnice.

Velmi kontroverzní postup zvolili američtí policisté při pátečním zásahu v Rochesteru v New Yorku. Do jedné z domácností vyjeli kvůli rodinným potížím, nakonec se snažili do auta naložit devítiletou dívku s rukami spoutanými za zády. Dívka se vzpírala, tak jí do obličeje nastříkali pepřový sprej. Informaci přinesla agentura AP.



V neděli zástupci města zveřejnili záběry z kamer, které policisté na sobě nosí v době zásahu. Z videa je patrné, že se dívka policistům vzpírá, když se ji snaží naložit do auta, přitom pláče a volá svého otce. Policisté se ji pokouší uklidnit, když to nepomáhá, tak jí nastříkají sprej do obličeje. Dívka pak prosí, aby jí sprej vytřeli z očí.



"Naznačovala, že chce spáchat sebevraždu a že chce zavraždit svou matku," vysvětlil zástupce náčelníka tamní policie Andre Anderson. Policisté se prý snažili dívku naložit do auta, to jim ale moc nešlo. Podle Andersona byli na místě dívčini rodiče a ti souhlasili s jejím spoutáním. Dívku pak převezli do tamní nemocnice, kde ji lékaři ošetřili.

"Nebudu zde stát a říkat, že je v pořádku stříkat pepřový sprej na devítiletou dívku. S tím se neztotožňuji ani já, ani naše policejní oddělení, a děláme vše, co musíme, abychom zajistili, že se podobné případy již nestanou," prohlásila náčelnice tamní policie Cynthia Herriottová-Sullivanová.