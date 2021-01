Měly jít k zemi, nakonec ale drážní domky může spasit zájem lidí i obcí

V bývalé výpravní budově v Lovčicích na Královéhradecku do konce roku ještě bydleli podnájemníci. Nyní jsou už pryč a ortel má budova zpečetěný, Správa železnic ji zbourá. Podle některých zaměstnanců železnice je to škoda, budova by prý ještě posloužila.

K zemi má jít i železniční sociální zázemí v Převýšově, zastávka v Lanšperku nebo strážní domek v Letohradu. I ten byl donedávna obydlený, dokonce má nová plastová okna.

Ještě koncem roku Správa železnic o ničem jiném než o demolici více než sedmi desítek zastávek, drážních stanic nebo strážních domků neuvažovala.

"Jsou ve špatném stavu s nevyhovujícími inženýrskými sítěmi, občas stojí na nevyhovujícím místě," popsala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Teď ale možná některé z budov přežijí. Projevily o ně zájem obce nebo soukromí zájemci. Podle Friebové správa uvažuje o dalším ekonomickém využití drážních budov.

V Litomyšli starosta už rok bojuje, aby přežila i industriální budova s vodárnou. Zájemců o pronájem je prý několik.

"Byla by to velká škoda, je to poslední industriální budova ve městě. Řešíme, jestli by bylo možné to pronajmout a pak přepronajmout od města, třeba na muzeum," vyjádřil se starosta Litomyšli Daniel Brýdl.

Správa železnic krátce před Vánocemi vypsala soutěž na firmu, která v rámci projektu zhodnotí, kolik budov nakonec půjde k zemi a kolik jich ještě může vydělávat.