Spravedlnost pro pacienty: Údajnému řezníkovi z Teplic hrozí nejvýš pokuta

Příběh o stomatologovi z jedné z teplických klinik, jehož pacienti si stěžovali na hrubé až surové zacházení, má smutné pokračování. K paní Kristee, která po zpackaném zákroku musí podstoupit operaci, se přidala řada dalších poškozených pacientů. K celé záležitosti se vyjádřil také šéf stomatologické komory Roman Šmucler. Více než samotný zubař je podle něj na vině chybějící zákon, který by jasně udával, kdo si může otevřít a provozovat lékařskou praxi.

Lékař původem z Palestiny, jehož zatím poslední angažmá probíhalo na jedné z klinik na Teplicku, má mezi pacienty děsivou pověst. To, co se vypráví o jeho praktikách, je takřka srovnatelné s městskou legendou. V tomto případě je však její hlavní aktér skutečnou osobou, která je dokonce členem České stomatologické komory (ČSK).

Než redakci TN.cz zkontaktovala paní Kristee, o jejíž otřesné zkušenosti jsme informovali v tomto článku, pracoval onen zubař na novém místě pouhé čtyři dny. Podle informací TN.cz byl na kliniku přijat 18. května 2020. "Vzniklá situace nás velice mrzí. Pana doktora jsme zaměstnali v dobré víře v jeho letité zkušenosti. Jakmile se ukázaly první náznaky nespokojenosti některých pacientů, tak jsme zpozorněli," hájí se klinika.

Incident, z něhož si žena, vystupující na sociálních sítích pod jménem Kristee, odnesla ústa plná ran a krve, byl pro kliniku prý posledním impulzem k rozhodnutí s lékařem ukončit spolupráci. Podle informací TN.cz došlo k jejímu rozvázání 21. května, tedy ve čtvrtek, kdy se Kristee svěřila se svou zkušeností na sociálních sítích.

"Obecně je problém v tom, že si může kdokoli založit péči. I neurochirurgii, když bude chtít. Já jsem opakovaně chtěl, abychom měli možnost kontrolovat tyhle doktory, aby nebylo možné, že si kdokoli zřídí praxi. Ve většině zemí to tak funguje. Zuby jsou ještě "dobré", amatéři bohužel fungují i v jiných lékařských odvětvích," řekl pro TN.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Zubař, který za sebou dle jejich vyjádření zanechal řadu traumatizovaných pacientů, má velmi špatnou pověst i na svých předchozích působištích. Lidé si kromě samotného přístupu k pacientům stěžují také na nedostatečnou hygienu celé ordinace i samotného lékaře.

"V ordinaci v Lounech to vypadá podobně jako ve chlívku. Bordel, prach a všude špína – včetně nástrojů, kterými ošetřuje pacienta. Ne nadarmo jsem potom dostal do dásně zánět. Už nikdy více," svěřil se se svou zkušeností na webu tvuj-lekar.cz uživatel Jirka, který jeho ordinaci navštívil loni v srpnu. Tehdy hrůzu nahánějící zubař působil v Lounech.

Stížnosti na jeho hlavu ale padaly už v roce 2014, kdy si přispěvatelka pod přezdívkou Pacientka stěžovala na to, že lékař během vyšetření čpí cigaretovým kouřem, a navíc mu páchne z úst. Jiný pacient se již roku 2011 vyjádřil, že se ve stomatologově ordinaci vůbec necítí dobře a je nucený do zákroků, o které nestojí a není k nim ani lékařský důvod. To se dle zkušeností dalších pacientů, kteří se s nimi svěřili na sociálních sítích, nezměnilo ani po téměř deseti letech.

"Někdo předloží papíry a my mu jako Stomatologická komora vystavíme, že může pracovat. Pro firmu jako takovou to vystaví kraj pouze na základě papíru, nic se tedy reálně nekontroluje. Co se děje v té ordinaci, nikdo oficiálně kontrolovat nesmí. Skoro nikde už není v čele zdravotního odboru lékař, což dříve bylo automatické," popsal Šmucler smutnou realitu.

Trest, který v případě prokázání viny zubaři hrozí, je dle Šmuclera spíše úsměvný. Stomatologická komora může tomu, kdo se dopustí při své praxi zvlášť závažného činu či porušení "pracovní kázně", udělit pokutu až 25 tisíc korun. Sám šéf ČSK připouští, že mezi stomatology jde o takřka komickou částku. Pokud by lékařovo provinění bylo obzvlášť velké, může být z Komory vyloučen a na několik let tak přijít o možnost provozovat svou praxi.

Poškození by však podle Šmuclera měli směřovat stížnost spíše než na samotného zubaře na instituci, která jej zaměstnala. Klinika k záležitosti případného vyrovnání uvedla: "Budeme se řídit běžnými postupy při způsobení škody. V případě prokázání nesprávného postupu našeho lékaře při výkonu profese se nebráníme případnému odškodnění prokazatelně poškozených pacientů. Zda budeme přistupovat k právním krokům ve vztahu k lékaři bude předmětem konzultace s naším právním zástupcem."

Žena, na sociálních sítích známá pod přezdívkou Kristee, se redakci TN.cz svěřila s hororovým zážitkem z ordinace údajného zubařského řezníka: