Sprchy jsou staré a chatky malé, lidé se ale k Veselému Habru rádi vrací!

Kemp není příliš rozlehlý, vejde se do něj 50 stanů, 36 karavanů a ubytovat se lze také v 25 chatkách a jednom apartmánu. Kemp Veselý Habr najdete kousek od dálnice mezi Prahou a Plzní. Na Rokycansku, hned za obcí Volduchy, hluboko v lesích.



Chatky v kempu už dávno patří do starého železa. "Zasloužilo by si to nový chatky. Úplně nový, tohle půjde jen stěží zrenovovat," ohodnotila jedna z rekreantek.



Když člověk nahlédne dovnitř, spatří stařičké palandy. Interiér je stísněný. Za rohem se ještě skrývá prastarý vařič.



"Já na takovou kritiku můžu odpovědět, že jsem nájemce. Nejsem majitel, že jo. Ti chtějí dát peníze, ale jde to pomalu,“ řekl provozovatel kempu Veselý Habr Vlastislav Veselý.



I správce, kterého štáb TV Nova při úklidu, by si přál, aby majitelé zmodernizovali toalety a sprchy. Ty prý pochází ze 70. let. "Záchody by určitě mohly být lepší. Co se čistoty a kvality týče," zhodnotila rekreantka.



Kemp si ale přesto získal své velké příznivce. Rybník si pochvalují maminky, které o děti nemají strach kvůli pozvolnému vstupu do vody. Jsou slyšet i pochvaly na restauraci a umění jejích kuchařů.



Za stan zaplatíte na noc 50 až 80 korun, za chatky od 380 do 560 korun na noc. A pejsek vás dokonce nebude stát vůbec nic.

Kemp Veselý Habr na Rokycansku nakonec prázdninový inspektor ocenil bronzem, ale jak se říká, bylo to s odřenýma ušima. Nedostatky sice našel, ale lidé se sem rádi vrací. Slíbenou modernizaci bude TV Nova v příštích letech pozorně sledovat.