Jak dohnat silničáře k práci? Na vozovce se objevil penis!

Stav našich silnic, hlavně obrovské díry a výmoly, vytáčí mnoho řidičů. Jeden z nich už to nevydržel a jedno takové místo na Frýdlantsku velmi svérázně označil. Reflexní barvou kolem něj nakreslil poněkud neslušný symbol. A evidentně to zafungovalo. Díru v asfaltu prý silničáři už příští týden opraví.

Výtluk v asfaltu na silnici spojující Liberec s Frýdlantem zřejmě někoho naštval natolik, že se ho rozhodl označit falickým symbolem. A malůvka na silnici se teď změnila ve středobod frýdlantského výběžku. Řidiči tu zastavují a obrazec si fotí.

"Někomu vytekly nervy a snaží se s tím něco udělat. Snad si toho všimnou i tam nahoře a snad se to opraví," řekl jeden z řidičů. A světe div se - ono to zřejmě i funguje.

"Máme za sebou přesnou diagnostiku tohoto silničního úseku. Máme už i objednanou opravu. Tzn. na konci příštího týdne nejpozději bude opraveno," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Díry v silnicích netrápí jen řidiče v Česku. Třeba úplně stejné malůvky se objevily i v anglickém městě Middlesbrough, když si děr tamní cestáři rok nevšímali. Oprava se uskutečnila za pár dní.

A třeba v americkém státě Michigan díry v silnici využili k provokativní výsadbě květin. Inspirovali tím zřejmě i obyvatele Velkého náměstí v centru Hradce Králové, kteří vloni do výmolů také vysadili květiny a trávu. Radnice výzdobu tolerovala, a to i přesto, že někde byly rostliny přímo uprostřed silnice. I tam to silničáře nakonec rozhýbalo.