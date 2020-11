Spustí předvánoční nákupy třetí vlnu epidemie? V Napřímo odpoví Prymula

Erika

Zdůvodňovaní vlády mě přivádí do nepříčetnosti, dnes vykládal Havlíček, že musíme narovnat podnikatelské prostředí a že obchoďáky byly zvýhodněné, tak jsme jenom narovnali podnikatelské prostředí, aby to bylo spravedlivé, takže NE z epidemiologických důvodů. Čili dělají nám peklo ze života bezdůvodně? Ne jsem epidemiológ, ale kdyby byl obchod tak rizikový, už by prodavačky vymřely. Nepotřebuji snižovat počet kontaktů, mám osobní lockdown. Chodím jenom na nákup jídla.

PS: Já samozřejmě veškeré opatření dodržuju a nejdu ani s odpadkami bez respirátoru. Což mě přivádí k druhé otázce, nebylo by lepší kdyby místo roušky pod rypákem konečně začali lidi nosit respirátory?