Srážka dvou aut ochromila dálnici D5 u Hořovic

K nehodě došlo ve směru jízdy na Prahu poblíž exitu 34. Ze zatím nezjištěných příčin došlo ke střetu dvou osobních vozidel, přičemž jedno z nich skončilo v příkopě vedle dálnice převrácené na bok.

Jako první na místo dorazila hlídka dálničních policistů z Rudné. Ihned po příjezdu na místo se snažili vyprostit řidiče z vozidla, které skončilo mimo těleso dálnice. Podle jejich slov řidič uvnitř auta patrně spal a probral se, až když policisté rozbili okno, aby se k němu mohli dostat. Řidič byl podle jejich slov sice dezorientovaný, ale naštěstí nebyl nijak vážně zraněný.

Muž za volantem druhého auta vyvázl díky dobrým bezpečnostním prvkům svého vozu bez újmy na zdraví.

Kvůli vyšetřování a likvidaci následků nehody musela být dálnice ve směru na Prahu na několik desítek minut uzavřena.

Přivolaní hasiči provedli u nabouraných vozidel protipožární opatření a pomohli s jejich odstraněním, aby mohl být zprůjezdněn alespoň jeden jízdní pruh. Příčinu nehody vyšetřují dálniční policisté, výsledky dechových zkoušek u obou řidičů byly negativní.

Hasiči museli vyprostit řidiče z převráceného auta

Další nehoda, u které v pátek večer museli zasahovat středočeští hasiči se stala na silně namrzlé silnici mezi Rudnou a Úhonicem. Hasiči byli přivoláni k vyproštění vozidla, které se převrátilo do příkopy a ve kterém zůstal zaklíněný jeho řidič.

Komplikovaný zásah trval v mrazivém počasí desítky minut. Převrácené auto se nejdřív muselo zajistit popruhy, aby při zásahu nepřimáčklo některého ze zasahujících hasičů. Ihned poté, co se jim podařilo dostat řidiče ven, byl předán do péče lékařům záchranné služby, aby mohl být převezen do nemocnice.