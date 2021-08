Srážka vlaků zkomplikovala cestu do Chorvatska. Češi musí autobusem

Šest vozů vykolejilo při dopravní nehodě dvou nákladních vlaků na jednokolejném úseku poblíž chorvatského města Križevec u Záhřebu. Ke srážce souprav došlo ve středu ráno, dva lidé utrpěli lehká zranění. Situace komplikuje dopravu i českým turistům.

Společnost RegioJet tuto trať využívá pro přímé spojení Prahy se Splitem. Úsek, kterým se běžně Češi dostávají do Chorvatska a zpátky, by měl být neprůjezdný ještě během pátku. Pro zhruba 600 cestujících do Rijeky, Záhřebu a Splitu zajistila společnost RegioJet náhradní autobusovou dopravu.

"Dneska už funguje alespoň odklonová trasa, po které naše spoje mohou jet. Znamená to, že alespoň ta část cestujících, která jede do Rijeky, už není odkázaná na náhradní autobusovou dopravu, ale dojede jako vlak přímo do Rijeky. Cestující, kteří jedou do Splitu, tak ti dojedou vlakem do Záhřebu a odtud pokračují autobusem do Splitu. Dá se tedy říci, že většina cestujících z toho vlaku nemusí během cesty přestupovat na autobus," řekl ve čtvrtečním vysílání TN LIVE mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Cestující musí počítat se zpožděním. "Chorvatské dráhy nás informovaly, že zpoždění bude na té objízdné trase do dvou hodin. U těch, kteří jedou autobusy do Splitu, tak tam je naštěstí trasa mezi Záhřebem a Splitem po silnici rychlejší než je jízda vlakem, takže tam to zpoždění asi bude menší," dodal Ondrůj.

Všichni cestující během středy podle Ondrůje dorazili během odpoledne a večera v pořádku do svých destinací na jaderském pobřeží.