Srážku aut nepřežili oba řidiči, jeden z vozů se roztrhl a omotal o strom

Tragická nehoda se stala po 22. hodině na silnici první třídy číslo 9 u obce Zlonín, kde je na rovném úseku kvůli nepřehlednému horizontu zákaz předjíždění.

Hyundai skončil po srážce s fabií s totálně rozbitým předkem mimo silnici. Řidiče vystříhali hasiči, záchranáři však o jeho život bojovali marně.

Škodovka dopadla ještě hůř. Ze silnice vyletěla do stromu, o který se roztrhla a zbyla z ní hromádka šrotu. Řidiči už nebylo pomoci, spolujezdkyni po vyproštění transportoval do nemocnice záchranářský vrtulník. Její stav je podle prvních informací kritický. Věk účastníků nehody je 19 až 24 let.

GALERIE: Tragická nehoda u Prahy 1 / 5 Zdroj: TN.cz Trosky fabie už se ani nedají nazvat automobilem 5 fotografií Zobrazit celou galerii

Okolnosti nehody prověřují policisté. Hlavní silnice z Prahy na Mělník zůstala několik hodin uzavřená.

Vrtulník letěl i na dálnici D8

Zhruba o půl hodiny dříve uzavřela srážka dvou aut nedaleko odtud na třetím kilometru dálnici D8. Volkswagen s německou značkou narazil v plné rychlosti do odstavené Alfy Romeo. Ta stála v levém rychlém pruhu po nárazu do svodidel.

GALERIE: Nehoda na dálnici D8 1 / 4 Zdroj: TN.cz Náraz odhodil stojící auto asi osmdesát metrů dopředu 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Jeden ze svědků uvedl, že alfě vjel do cesty předjíždějící kamion. Posádka z odřeného auta vystoupila, ve výstražných vestách dala před auto trojúhelník a varovala přijíždějící řidiče. Volkswagen jako jediný nedobrzdil a stojící prázdné auto smetl. Odhodil ho asi osmdesát metrů dopředu.

Nepozorného šoféra museli vyprostit hasiči a záchranáři ho poté transportovali do nemocnice vrtulníkem. Spolujezdkyni odvezla sanitka.

Dálnice byla po dobu vyšetřování a odklízení následků nehody uzavřená, místo je však dalo projet přilehlou benzinkou.