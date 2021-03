Srážku přeplněného auta s kamionem na jihu USA nepřežilo 13 lidí

Nehoda se stala poblíž Holtville v Imperial County, asi 200 km východně od San Diega a asi 16 kilometrů od americko-mexické hranice. Podle celní a pohraniční stráže vozidlo prolomilo plot na americko-mexické hranici při pravděpodobném pokusu o pašování lidí.

V úterý ráno bylo nahlášeno protržení hraničního plotu mezi oběma zeměmi. “Agenti přezkoumali bezpečnostní video, které zachycuje dvě vozidla opouštějící oblast v blízkosti protržení plotu,“ uvedla ve středu pohraniční hlídka.

Podle dálniční hlídky se SUV Ford Expedition s 25 lidmi srazilo s kamionem. Náraz byl natolik silný, že několik osob katapultoval z vozidla na silnici. Dvanáct lidí, včetně řidiče SUV zemřelo na místě a další osoba z SUV zemřela po převozu do nemocnice. Podle představitelů regionálního zdravotnického střediska El Centro utrpěl zbytek pasažérů zranění, někteří utrpěli život ohrožující poranění hlavy, poranění hrudníku a zlomeniny.

