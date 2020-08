Srážku s autem odnesl cyklista vážným zraněním, vůz porazil semafor

Nehoda se stala přímo v křižovatce ulic K Holyni a K Barrandovu. Podle jednoho ze svědků, kterému muž na kole krátce před nehodou narazil do plotu jeho rodinného domu, se cyklista jevící známky opilosti vydal od místního baru ulicí K Holyni směrem k hlavní ulici K Barrandovu. V křižovatce došlo zatím za nevyjasněných okolností ke střetu s osobním vozem s polskou registrační značkou, který ke křižovatce mířil směrem od centra Prahy. Auto po střetu smetlo sloup se semaforem a skončilo převrácené na pravý bok.

Na místo ihned vyrazili hasiči a policisté a několik sanitních vozů. Podle dostupných informací utrpěl cyklista vážná poranění a musel být převezen do nemocnice. Tam skončila taky posádka z osobního auta, ale jejich zranění by neměla být vážná. Hasiči na místě provedli u převráceného auta protipožární opatření a úklid vozovky od střepů. Dopravní policisté teď vyšetřují všechny okolnosti nehody i to, zda na vině nebude mít podíl alkohol. Provoz v křižovatce během dokumentace nehody museli policisté řídit kyvadlově.