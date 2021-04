Srbsko láká na očkování proti covidu cizinců zdarma! Využili toho také Češi

Češi začali využívat možnost nechat se zdarma očkovat v Srbsku. Podle přihlašovacího formuláře si mohou vybrat z vakcín AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Sinopharm a Moderna. Informaci přinesl portál CNN Prima News.



"Víme o jednotlivcích, možná desítkách lidí. Rozhodně to ale není masová záležitost,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Cesty Čechů do Srbska projedná zahraničí s ministerstvem zdravotnictví.

"Pokud to bude registrovaná vakcína v Evropské unii, tak je to v zásadě úplně jedno. Ale byl bych velice opatrný, když to bude neregistrovaná vakcína,“ varoval předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Srbové dávají k očkování i certifikát, ten může být ale problematický v případě Evropou neschválených vakcín.



Možnosti nechat se naočkovat využil také majitel portálu rohlik.cz Tomáš Čupr. "Kdybyste chtěl někdo AstraZenecu nebo Sinopharm, tak v Bělehradu vás naočkují i jako cizince. Oficiálně s certifikátem. Maji dva miliony dávek navíc. Měl by přijít i Pfizer," napsal na sociálních sítích.