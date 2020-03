Srdce pro IZS! Záchranáři či hasiči dostanou zdarma čaj, někde i oběd

Srdce pro Integrovaný záchranný systém (IZS). To je celorepubliková akce na podporu těch, kteří denně riskují zdraví a možná i životy. Řeč je o policistech, záchranářích i hasičích. Ti, kteří jim chtějí pomoci, si mohou zdarma objednat samolepku a označit si jí svůj obchod nebo restauraci.

"Nalepíme, umístíme. Podporujeme záchranné sbory. Dostanou oběd a ledový čaj," uvedl restauratér z Liberce Jakub Vaniš. Členové IZS totiž slouží dlouhé směny a denně jsou vystaveni neviditelnému nepříteli, a tak jim chtějí organizátoři akce trochu ulehčit.

"Jak se společnost semkla, je pro nás něco neuvěřitelného, něco, s čím jsme se setkali poprvé," prohlásil Petr Matějička z liberecké záchranky. "Většina podniků je zavřená a ne každý si vaří doma. My za to mockrát děkujeme," připojil se policista Ladislav Samek. "Ty možnosti, jak získat jídlo, jsou pro nás hodně komplikované a hodně omezené, takže tohle je pro nás velký přínos," přiznal hasič Roman Koželuh.

"Kdo si samolepku vylepí, tím dává najevo, že členové IZS si u něj mohou vyzvednout stravu, kávu, nápoje, roušky zdarma," popsal projekt jeho autor Antonín Nevole. Bývalý policejní IT specialista zdokonalil nápad, se kterým přišla původně vietnamská komunita.

"Nakreslil jsem srdíčko v kruhu. A všichni to pochopili, kreslili srdíčka a vyvěsili je v obchodech," vylíčil bloger a mluvčí pražské vietnamské komunity Sang Van Tran. A nezůstalo jen u večerek, nápad se líbí mnoha restauratérům. Suroviny dostávají pro členy IZS u dodavatelů zdarma.

"My do toho dáváme jenom naši práci a kuchyň. Tím pádem jsem na tom tak plus minus nula od nuly," spočítal Vaniš. "Je tady vidět, že solidární je každý člověk v téhle společnosti," přidal se Sang Van Tran.

V pražských Holešovicích už vytiskli prvních pět tisíc kusů těchto samolepek. "Lidi si vyplní webový formulář a dostanou samolepku zdarma," informoval o postupu Nevole. "Jsme připraveni tisknout další vlnu," ohlásil majitel tiskárny Jan Komrska. Distribuce samolepek začne po víkendu.

A objednat si můžete i samolepku tiché podpory. Jako třeba herec ze seriálů Ulice či Ordinace Karel Zima. "Pomáhat těm, co nám pomáhají, má vždycky smysl. Já se to snažím podpořit na sociálních sítích. Skvělý počin," pochvaluje si známý herec.