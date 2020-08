Houby mají ideální podmínky, raduje se mykolog. Poradil, kde a jaké hledat

Houbařská sezóna je už v plném proudu. Přestože začátek srpna houbám příliš nepřál, podle mykologa jsou nyní pro jejich růst ideální podmínky. Přibližně do dvou týdnů se můžeme těšit na pořádnou nadílku.

"V současné době je to dost slabé v rámci celé České republiky. Zažíváme takový útlum. Obecně srpen bývá nejslabší,“ řekl TN.cz mykolog Libor Tmej.



I přesto se však místy houby objevují, a to zejména ve vyšších polohách. Podle houbařského webu nahouby.cz je nyní nejpříznivější situace ve Středočeském kraji. To potvrdil TN.cz také mykolog Libor Hejl, který se v neděli vydal do lesů v západních Brdech.



"Ze čtyř lesů, které jsem za neděli navštívil, jsem toho nejvíce našel ve dvou. Šlo zejména o hřibovité houby, jako hřib smrkový a hřib kovář. Nasbíral jsem dva košíky,“ radoval se Hejl.



V dalších krajích však houbaři hlásí útlum a košíky většinou nosí z lesů prázdné. Podle mykologů však bude ideální situace zhruba do 14 dnů, kdy by se houby měly vyrojit opět po celé republice díky vydatným srážkách v posledních dnech.

"Začínají růst holubinky, různé druhy hřibů, růžovky nebo žampiony. Houbám se letos poměrně daří, přestože teď zažíváme mírný útlum,“ dodal Tmej.