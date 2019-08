Srpnové deště pomohly. Sucho ale neřeklo poslední slovo

Zatímco louka v Ústí nad Labem byla v červenci úplně vyschlá, stačilo pár deštivějších dní a zazelenala se jako na začátku jara.

"Rostlinky rostou krásně, rajčátka roděj jak divoký. Vody je teďko dost, máme jak v těch nádržích, tak z toho řadu můžeme také stříkat hadicí, takže by to mělo být dobrý," pochvalují si zahrádkáři.

Spokojená je i zahrádkářka Alena Průšová. "Všechno se zazelenalo, všechno začalo růst, kytky, který předtím tam chcípaly i když to člověk zalejval, tak ty najednou povyrostly, začaly kvíst. Úžasně tomu ta vláha pomohla," mne si ruce Průšová.

Podle mapy sucha se vláha v půdě za posledních 30 dnů výrazně zlepšila, podle předpovědi ale vyprahlé počasí ještě neřeklo poslední slovo.

"Do konce toho příštího týdne neočekáváme vůbec žádný přechod fronty doprovázený plošnými srážkami s výraznějšími úhrny. Teploty budou poměrně vysoké, odpolední budou kolem 30 °C," řekl pro TV Nova meteorolog Martin Novák.

Sucho by se opět mělo vrátit přibližně na třetinu území, především severovýchodní část země by se tak mohla začít vracet spíše do hnědé barvy. Nejméně srážek chybí na severu Moravy a v Ústeckém a Jihočeském kraji.