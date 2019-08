Srpnové počasí v oblíbených destinacích: Slunečno, ale i déšť!

Chystáte se v srpnu na dovolenou do zahraničí? Máme pro vás souhrn předpovědí počasí pro oblíbené turistické destinace! Podívejte se, jak bude poslední prázdninový měsíc v Chorvatsku, Itálii, Řecku a Španělsku.

První srpnový týden v Bulharsku má být bouřlivý a oblačný, nejvyšší denní teploty přesto neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Další týdny se však obloha vyjasní, kromě několika dnů se dá očekávat slunečno a nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni.



Až v druhé polovině posledního srpnového týdne se opět vrátí bouřky, přesto ale teplota nijak výrazně neklesne. Nejnižší noční teploty by po celý srpen neměly jít pod 15 stupňů.

Chorvatsko čekají v srpnu jak jasné a teplé dny, tak zatažená obloha a bouřky. Po většinu měsíce se budou teploty pohybovat mezi 27 a 31 stupni Celsia, závěrečný víkend ale slibuje déšť a bouřku. Teploty mohou spadnout na 22 stupňů. Noční teploty mohou klesnout až na 14 stupňů.



Nejjasnější bude týden od 12. srpna. Kromě dvou dnů má být slunečné počasí. Po zbytek týdnů se dá čekat kromě jasného nebe i oblačnost s výskytem bouřek a dešťů. Ty postihnou hlavně poslední srpnový týden.



Itálie v srpnu nabídne teplotně poměrně neměnné počasí. Nejvyšší denní teploty by neměly překročit 33 stupňů Celsia a klesnout pod 30 stupňů. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat na 17 stupních.

Podívejte se na ranní předpověď počasí:



Povětšinou bude slunečné počasí, sem tam se objeví mírná oblačnost. Kromě poslední srpnové soboty se neočekávají žádné deště či bouřky.



Návštěvníky Řecka čeká teplé a velmi slunečné počasí. Denní teploty se podle odhadu nedostanou po celý srpen pod 30 stupňů Celsia. Nejteplejší bude začátek měsíce s až 36stupňovými horky, výhledově se teploty mírně sníží. Noční teploty by neměly klesnout pod 22 stupňů.



Kromě několika dnů bude nad Řeckem po celý srpen slunečno či skoro jasno, jen během několika dní může být oblačnost o něco vyšší.



Až do poloviny druhého srpnového týdne nabídne Španělsko pořádná vedra. Nejvyšší denní teploty se mohou vyšplhat až k 37 stupňům Celsia. Po zbytek měsíce by se nejvyšší denní teploty neměly přehoupnout přes 33 stupňů. Noční teploty by se měly pohybovat na 15 stupních.



Bouřky a déšť by se ve Španělsku měly objevit až na konci posledního srpnového týdne. Od čtvrtka se začne zatahovat obloha, v pátek začne pršet a bouřlivé počasí se může objevit v sobotu.