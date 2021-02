Stále více Čechů odchází od rodičů. Ceny pronájmů i kvůli covidu klesají

Bydlení v mamahotelech Češi příliš nefandí, v průměru se osamostatňují v 26 letech. Ještě před šesti lety bydlel v tuzemsku u rodičů každý třetí člověk mezi 26 do 30 let, dnes je to jich už pouhá pětina. K dřívejších odchodům přispívá i koronavirová pandemie, v posledních měsících totiž klesají ceny nájmů. Právě do pronajatých bytů se lidé stěhují nejčastěji.